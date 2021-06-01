نتنياهو يتعهد بمواجهة إيران حتى لو تأثرت العلاقات مع أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالعمل على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حتى لو كان لذلك تأثيراً على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نتنياهو إن "أكبر تهديد علينا هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية للتزود بأسلحة نووية، سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة، بصفتنا دولة صغيرة، بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية، أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي. هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع الصهيوني ويجب علينا أن نحاربه بلا نهاية"، وفقا لما نقله موقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو خلال مراسم استبدال رئيس الموساد: "أنتم تقومون بذلك. تحدثنا أمس عن عمليات تم تنفيذها فيجب على هذه العمليات أن تستمر". وتابع: "قلت هذا الكلام لصديقي منذ 40 عاما جو بايدن، وقلت له: بغض النظر إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل احباط تزود إيران بأسلحة نووية".

واعتبر نتنياهو أن "إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ولهذا السبب الاحتواء ليس بمثابة خيار وارد بالحسبان".

وقال: "إذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل أن هذا لن يحدث، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب. هذه المهمة ملقاة في مقدمة الأمر على عاتقكم وعلى القيادة السياسية لدولة إسرائيل، فعليكم أن تفعلوا كل شيء لضمان عدم تزود إيران بأسلحة نووية في أي حال من الأحوال".