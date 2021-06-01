دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الجديد لجهاز الموساد في إسرائيل، الثلاثاء، أن إيران تسعى لامتلاك "أسلحة دمار شامل" وتعمل على برنامجها النووي تحت حماية دولية.

وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جنلدمان، ما قاله الرئيس الجديد للموساد، والذي وجه اتهامات عدة لطهران في كلمته بعد استلام مهامه.

وقال ديفيد بارنيع: "إيران تعمل، حتى في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء حماية دولية. وتحت رعاية الاتفاقية وبدونها، ومن خلال ترويج الأكاذيب وبذل جهود لإخفاء انشطتها"، وفقا لجندلمان.

قال رئيس الموساد الجديد دافيد بارنيع في مراسم توليه مهامه: إيران تعمل، حتى في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء حماية دولية. وتحت رعاية الاتفاقية وبدونها، ومن خلال ترويج الأكاذيب وبذل جهود لإخفاء انشطتها، إيران تتقدم باستمرار نحو برنامج لانتاج أسلحة دمار شامل.

وأضاف بارنيع قائلا: "إيران تتقدم باستمرار نحو برنامج لانتاج أسلحة دمار شامل"، حسبما نقل الناطق باسم نتنياهو.

وكان قد عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بارنيع خلفا ليوسي كوهين في رئاسة جهاز الموساد قبل أسبوع تقريبا، في إطار سعيه لردع التوغل العسكري الإيراني في المنطقة وإنهاء طموحات طهران النووية.