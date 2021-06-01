دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فحوى الحوار الذي دار بين السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد آل خاجة، ورئيس مجلس حكماء التوراة، الذي أكد فيه الأول أنه تفاجأ بوجود مساجد في تل أبيب وبـ"دفء" الناس في إسرائيل.

ويظهر آل خاجة في المقطع وهو يقول: "تعلم، عندما وصلت إلى هنا للمرة الأولى كنت مصدوما برؤية الحياة والأشخاص، الأشخاص الدافئين"، حسب قوله.

وأضاف السفير الإماراتي خلال حديثه مع الحاخام الأكبر، شالوم كوهين: "لم أتوقع أن أرى مسجدا في منطقة في قلب تل أبيب".

وكان قد وصل آل خاجة كأول سفير لبلاده في إسرائيل مطلع مارس/أذار الماضي والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي.

صعقتُ بمشاهدة الحياة في "اسرائيل ، ناس دافئين، ما توقعت أشوف مسجد! بهذه العبارة وصف سفير الإمارات محمد الخاجة رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم وتحدثا عن الاتفاقات الإبراهيمية ومدلولاتها التاريخية ⁦@kaisos1987⁩ ⁦@AmbAlKhaja⁩ https://t.co/KRVGS0Zcpu

ووقعت أبوظبي وإسرائيل اتفاق تطبيع كامل للعلاقات في منتصف سبتمبر/أيلول من عام 2020 في البيت الأبيض برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، ما يُعرف بـ"البيت الإبراهيمي" الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا في إطار دعوة للتسماح والتقارب بين الأديان الثلاثة.