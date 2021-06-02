دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه مصر ليست دولة عادية بالنسبة لتركيا مؤكدا على "وحدة القدر" بين الشعبين التركي والمصري على حد تعبيره.

#أردوغان: #مصر ليست دولة عادية بالنسبة إلينا فعلاقاتنا ممتدة عبر التاريخ، وحالياً تجري اجتماعات بيننا ونشترك في وجهات النظر حول ملفات عدة ونعمل على التوصل إلى تفاهمات تحقق مصلحة الدولتين والشعبين https://t.co/3DJySrBG7l

جاء ذلك في مقابلة أجراها الرئيس التركي على قناة TRT التركية الرسمية حيث قال: "هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي.. لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها".

وتابع أردوغان قائلا: "مصر ليست دولة عادية بالنسبة إلينا فعلاقاتنا ممتدة عبر التاريخ، وحالياً تجري اجتماعات بيننا ونشترك في وجهات النظر حول ملفات عدة ونعمل على التوصل إلى تفاهمات تحقق مصلحة الدولتين والشعبين".

وأكد الرئيس التركي في المقابلة على أن بلاده "لديها فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط ​​إلى ليبيا".