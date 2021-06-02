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رجل أعمال إماراتي ينشر فيديو عن منعه من الدخول لقلعة محمد علي باشا في مصر.. والسياحة ترد

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لخلف الحبتور
Credit: HAITHAM MUSSAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، مقطع فيديو تطرق فيه إلى "تعقيدات وأسئلة" حالت دون السماح له بالدخول إلى قلعة محمد علي باشا في مصر.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحبتور على صفحته الرسمية بتويتر، مدونا: "في القاهرة حاولنا اليوم الدخول إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات التي وضعت أمام دخولنا. أرجو ان يتم تعديل نظام الدخول الموجود حالياً لتكون تجربة الزائر مريحة تترك انطباع جيد لديه. وانا انقل هذه الملاحظة حباً بمصر وحرصاً على مصلحتها".

وقال الحبتور في مقطع الفيديو: "أتمنى من المحافظ إن كان هو المسؤول عن هذا الشيء أن يتدخل في هذا الشيء، معقول أنهم لا يسمحوا لنا أن ندخل؟ حبيت أقول هذا من حبي لكم ولمصر.."

من جهتها ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على مقطع الفيديو بتغريدة على حسابها الرسمي قالت فيها: "شرفنا بزيارة اليوم ونأسف لأي سوء تفاهم نتيجة اعمال الترميم في القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الاعمال. تحية خاصة من مصر".

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