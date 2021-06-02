دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، مقطع فيديو تطرق فيه إلى "تعقيدات وأسئلة" حالت دون السماح له بالدخول إلى قلعة محمد علي باشا في مصر.

في #القاهرة حاولنا اليوم الدخول إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات التي وضعت أمام دخولنا. أرجو ان يتم تعديل نظام الدخول الموجود حالياً لتكون تجربة الزائر مريحة تترك انطباع جيد لديه. وانا انقل هذه الملاحظة حباً ب #مصر وحرصاً على مصلحتها. https://t.co/CZ6qfDDM01

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحبتور على صفحته الرسمية بتويتر، مدونا: "في القاهرة حاولنا اليوم الدخول إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات التي وضعت أمام دخولنا. أرجو ان يتم تعديل نظام الدخول الموجود حالياً لتكون تجربة الزائر مريحة تترك انطباع جيد لديه. وانا انقل هذه الملاحظة حباً بمصر وحرصاً على مصلحتها".

وقال الحبتور في مقطع الفيديو: "أتمنى من المحافظ إن كان هو المسؤول عن هذا الشيء أن يتدخل في هذا الشيء، معقول أنهم لا يسمحوا لنا أن ندخل؟ حبيت أقول هذا من حبي لكم ولمصر.."

@KhalafAlHabtoor شرفنا بزيارة اليوم و نأسف لاى سوء تفاهم نتيجة اعمال الترميم فى القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الاعمال. تحية خاصة من #مصر

من جهتها ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على مقطع الفيديو بتغريدة على حسابها الرسمي قالت فيها: "شرفنا بزيارة اليوم ونأسف لأي سوء تفاهم نتيجة اعمال الترميم في القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الاعمال. تحية خاصة من مصر".