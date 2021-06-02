إحدى أكبر سفن إيران اللوجستية تغرق بعد اشتعال النيران فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، غرق السفينة اللوجستية "خارك" في بحر عُمان وذلك بعد اشتعال النيران فيها، الثلاثاء.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية والتي ذكرت: أن "العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في جاسك جنوب ايران أعلنت غرق السفينة اللوجستية والتدريبية ’خارك‘ التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اثر حريق شب فيها امس الثلاثاء، وقد تم انقاذ جميع ملاحيها".

وأضافت: "افاد تقرير العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في جاسك أن هذه السفينة التي كانت قد توجهت قبل عدة ايام في مهمة تدريبية في المياه الحرة قد تعرضت لحريق في إحدى المنظومات قرب ميناء جاسك جنوب إيران".

وتابعت: "الجهود التي بذلت على مدى 20 ساعة والتي تم فيها استخدام امكانيات الاغاثة البحرية لم تفلح في انقاذ السفينة إثر انتشار النيران في مختلف اقسامها وبالتالي غرقت في مياه المنطقة.. ولحسن الحظ تم انقاذ جميع ملاحي السفينة الذين نقلوا الى الساحل بسلام".