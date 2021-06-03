واشنطن تعرض مكافأة 7 ملايين دولار لمعلومات عن أبوعبيدة العنابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن برنامج "المكافآت من أجل العدالة التابع لها، والذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي، يعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى موقع وجود زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" أبوعبيدة يوسف العنابي، أو تحديد هويته.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" أعلن في نوفمبر 2020 عن تنصيب العنابي زعيمًا جديدًا للتنظيم خلفا للأمير السابق للقاعدة وزعيمها الأول، عبدالمالك دروكدال، الذي قُتل في يونيو/حزيران 2020.

وأضاف البيان أن العنابي "مواطن جزائري ويُعرف أيضا باسم يزيد مبارك، وقد بايع زعيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب، ومن المتوقع أن يلعب دورًا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال".

وتابع البيان بأن "العنابي كان زعيمًا لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل العنابي منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب".

وأفاد بيان الخارجية الأمريكية بأن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يتحمل المسؤولية عن اختطاف وقتل أمريكيين". وقالت الخارجية الأمريكية إنها تشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبوعبيدة يوسف العنابي إلى تقديمها لبرنامج المكافآت من أجل العدالة، مؤكدة أن كافة الاتصالات والمعلومات "ستبقى في سرية تامّة".