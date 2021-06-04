إسرائيل تنشر صورا بعد احباط تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي صورا لأسلحة ومخدرات بعد احباط محاولة تهريبها من لبنان إلى داخل إسرائيل.

قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية حيث كشف النقاب ان استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل.لقد تابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الاسرائيليين https://t.co/0N844RT2kr

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق على الصور: "قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية حيث كشف النقاب ان استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل.."

خلال عملية الاعتقال تم القبض على 15 مسدس و 36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو ميليونيْ شيقل. يفحص جيش الدفاع فيما اذا كان #حزب_الله الإرهابي قدم مساعدة لمحاولة التهريب. تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية https://t.co/x5j3HYiS5S

وأضاف: "لقد تابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الإسرائيليين خلال عملية الاعتقال تم القبض على 15 مسدس و36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيقل. يفحص جيش الدفاع فيما إذا كان حزب الله الإرهابي قدم مساعدة لمحاولة التهريب".

وتابع: "تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".