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إسرائيل تنشر صورا بعد احباط تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية
Credit: Amir Levy/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي صورا لأسلحة ومخدرات بعد احباط محاولة تهريبها من لبنان إلى داخل إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق على الصور: "قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية حيث كشف النقاب ان استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس عددًا من المشتبه فيهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل.."

وأضاف: "لقد تابعت القوات المشتبه فيهم واعتقلت المشتبه فيهم الإسرائيليين خلال عملية الاعتقال تم القبض على 15 مسدس و36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيقل. يفحص جيش الدفاع فيما إذا كان حزب الله الإرهابي قدم مساعدة لمحاولة التهريب".

وتابع: "تبذل قواتنا جهودًا واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".

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