رد محمد رمضان على قرار التحفظ على أمواله في مصر يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري، محمد رمضان، تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو رد فيه على قرار التحفظ على أمواله في مصر نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برد الفنان المصري طغى عليها طابع التأييد بين متابعيه، حيث نال مقطع الفيديو الذي نشره على انستغرام أكثر من 2.8 مليون مشاهدة مع أكثر من 21 ألف تعليق في حين نال المقطع على صفحته بفيسبوك أكثر من 65 ألف تعليق مع 25 ألف مشاركة بعد أقل من 24 ساعة على نشره.

وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".

وأضاف رمضان أن موظف البنك: "قال لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس. فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة"، مختتمًا الفيديو بقوله: "صباح الخير يا مصر".

وعلى الصعيد الآخر تعرض الفنان المصري لانتقادات من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم عددا منها:

رغم كثرة خروجه عن النص، وافتعاله لأزمات تندرج فى موسوعة،الغرائب والعجائب المثيرة للاستهجان، المغلف بغضب،تحاشيت الحديث عن الممثل محمد رمضان. لكن ما فعله اليوم من اختلاق لقصة الحجز على أمواله فى البنوك،أجبرني للحديث عنه. محمد رمضان،عدو نفسه، ومدمر لنفسه بنفسه. خسارة،كان ممثل واعداً

هو محمد رمضان لما قال "الشعبيين اللي زينا".. كان يقصد الناس اللي بيلبسوا نضارة شمس جوة البيت؟🤔

هو محمد رمضان ازاي بقى كده؟ انسان بسيط غلبان ربنا اراد ان يحقق شهرة ومال اكثر من ما تستحق موهبته وامكاناته وبدل ما يكون ممتن ومتواضع تحول الى شيء مستفز ومتكبر ومغرور لا يهمه من يدوس في سكته. نموذج مؤسف https://t.co/el7RTevnED