دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول افتتاح مسجد تقسيم، مبرزا عددا من "المقترحات" على حد تعبيره للوصول إلى "دولة إسلامية بحق".

جزاكم الله كل خير فخامة الرئيس. وكي تحقق #تركيا هدفها في الوصول إلى دولة إسلامية بحق،نقترح إعادة النظر في تجارة الجنس و حقوق المثليين وإغلاق الحانات في تركيا وكذلك إعادة أجزاء الحجر الأسود الكريم إلى مكانها الصحيح. #مسجد https://t.co/Vb4he9QcWg

وقال الأمير في تغريدته: "جزاكم الله كل خير فخامة الرئيس.. وكي تحقق تركيا هدفها في الوصول إلى دولة إسلامية بحق، نقترح إعادة النظر في تجارة الجنس وحقوق المثليين وإغلاق الحانات في تركيا وكذلك إعادة أجزاء الحجر الأسود الكريم إلى مكانها الصحيح. مسجد".

جاء ذلك ردا على تغريدة لأردوغان نشرها في الـ28 من مايو/ أيار الماضي وتحمل صورة انفوغراف للمسجد معددا خطوات انشائه بعنوان "تحقق اليوم حلم شعبنا بعد 150 عاما".

وقال أردوغان في تعليق على صورة الانفوغراف: "آمل أن يجلب مسجد تقسيم الذي أدينا فيه اليوم أول صلاة جمعة الخير لإسطنبول وتركيا والعالم الإسلامي.. بمشيئة الله تعالى لن يغيب المصلين عن جامعنا ولن ينقطع صوت الاذان من مآذنه وستعلو اصوات القرآن من قبته حتى قيام الساعة".