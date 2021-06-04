الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن جماعة الحوثيين "تتحمل مسؤولية كبيرة" عن الأزمة المستمرة في اليمن.

في مذكرة عقب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة، قالت الخارجية الأمريكية: "في حين أن هناك العديد من الجهات الفاعلة الإشكالية داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة عن رفض الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل صراع لما يقرب من سبع سنوات جلب معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "بدلا من ذلك، يواصل الحوثيون هجومهم المدمر على مأرب الذي يدينه المجتمع الدولي ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة".

وعاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن بعد جولة مباحثات جديدة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والأردن، لمناقشة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن والحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لإغاثة اليمنيين.