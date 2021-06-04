ظريف: نتنياهو ذهب الى مزبلة التاريخ مثل ترامب وبومبيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامبن نتنياهو "ذهب إلى مزبلة التاريخ" مثل حلفائه المعادين لإيران إلا أن إيران مازالت "صامدة بشموخ"، على حد تعبيره.

Netanyahu has joined the disgraceful journey of his anti-Iran co-conspirators—Bolton, Trump and Pompeo—into the dustbin of history. Iran continues to stand tall. This destiny has been repeated over several millennia for all those wishing Iranians harm. Time to change course.

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال وفقا لما ترجمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير: "إن نتنياهو ذهب ايضا الى مزبلة التاريخ في طريق الذل لحلفائه المعادين لإيران –بولتون وترامب وبومبيو.. إن إيران مازالت صامدة بشموخ".

وتابع ظريف في تغريدته: "هذا هو المصير الذي آل اليه على مدى آلاف الاعوام، جميع الذين راودتهم احلام ايذاء الإيرانيين.. الزمن هو زمن تغيير المسار".

ويشار إلى أن تغريدة ظريف تأتي بعد إعلان نفتالي بينتيت نجاحه بتشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب بإسرائيل بانتظار موافقة الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" عليها لإخراج نتنياهو من رئاسة الوزراء بعد 12 عاما خدم فيها بهذا المنصب وبات أطول شخص مدة في هذا المنصب.