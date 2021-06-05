دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، دعم بلاده الثابت ليبيا، واستعدادها للتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والوحدة فيها.

تصريحات الشيخ محمد بن زايد جاءت خلال لقائه السبت في قصر الشاطئ، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الذي يجري زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز السلام والاستقرار.

من جانبه، أكد المنفي عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا وتطلعه لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد والشيخ محمد بن حمد بن طحنون رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي ووزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، ونائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

ومن الجانب الليبي، حضرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من المسؤولين الليبيين المرافقين لرئيس المجلس الرئاسي.

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