بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة، أن السلام بين بلاده وإسرائيل مرهون بحل للصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدا أن الدوحة لا ترى ضوءا في نهاية النفق المظلم بشأن التوصل إلى سلام دائم وشامل بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية القطري في مقابلة أجؤاها مع مذيعة "CNBC"، هادلي غامبل، على هامش مؤتمر الاقتصاد الدولي المقام في سان بطرسبرغ الروسية، إن سبب عدم إقامة الدوحة علاقات مع إسرائيل "احتلال الأراضي الفلسطينية"، حسب قوله.

وأضاف محمد بن عبدالرحمن قائلا: "السبب لا يزال موجودا لا يزال قائما ولا توجد أي خطوة نحو السلام بعد، لم نر ضوءا في نهاية النفق المظلم بعد"، على حد تعبيره.

وتابع وزير خارجية قطر قائلا إن السلام مع إسرائيل لن يحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأكد أنه يجب "مناقشة الصراع بداية، بعد ذلك سنتخذ خطوات نحو السلام مع إسرائيل"، حسب قوله.

يذكر أن قطر تصر على عدم توقيع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتعتبر من أبرز الدول الداعمة للفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس).