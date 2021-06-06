دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الإعلامي المصري عمرو أديب تضامنه مع مراسلة الجزيرة القطرية، جيفارا البديري، بعد اعتقالها على يد الجيش الإسرائيلي مشيرا إلى أن موقفه من الإنسانية لا يتغير رغم اختلافه مع الؤرسسة الإعلامية التي تنتمي لها البديري.

وعرض أديب مقطع الفيديو الذي يُظهر اعتقال مراسلة الجزيرة وعلق عليه بالقول إن إسرائيل اتهمت المراسلة بالاعتداء على مجندة إسرائيلية، لكنه رفض هذه التهم مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت تريد ربط البديري بالعامود.

وأضاف الإعلامي المصري غاضبا في برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على قناة MBC مصر السعودية: "ناس ما عندهاش لا إنسانية ولا أخلاق ولا إحساس، فعلا احتلال عنصري".

وأشار أديب إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب هوية الصحفية رغم أنهم يشاهدونها كل يوم في التلفزيون واعتقلوها قبل أن تذهب إلى السيارة وتأتي بالهوية.

وقال الإعلامي المصري: "العالم يهتم بحرية الصحفي وحرية الإعلامي، موقفي من قناة الجزيرة حضراتكو عارفينو بس موقفي من الإنسان ما بيتغيرش"، حسب قوله.

وكانت قد اعتقلت القوات الإسرائيلية مراسلة الجزيرة السبت قبل أن تُفرج عنها في وقت لاحق من اليوم نفسه حسبما أعلنت القناة القطرية.