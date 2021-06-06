دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي لمحطة وقود في مدينة مأرب إلى 21 شخصًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر طبي قوله إن "من ضحايا المحرقة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باستهدافها أمس لمحطة الوقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة، طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام) والطفل حسان الحبيشي ( 10 أعوام)".

وأشار المصدر الطبي إلى وجود عدد آخر من الجرحى من المدنيين.

وتدور مواجهات عنيفة بالقرب من مدينة مأرب المتنازع عليها في شمال شرق البلاد، حيث تحاول قوات جماعة الحوثيين السيطرة على المدينة من القوات الموالية للحكومة اليمنية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، في تغريدة عبر الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة باليمن عبر تويتر: "نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستيا لتدمير محطة الوقود في مأرب الأمر الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار".

وأضافت ويستلي أن هذا العنف اللاإنساني يجب أن ينتهي.

في حين وصف السفير البريطاني باليمن، ميشيل آرون، في حسابه الرسمي بتويتر، ما حدث بأنه "مروع"، داعيًا الحوثيين إلى وقف الهجوم على مأرب، والدخول بجدية في مباحثات الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن.