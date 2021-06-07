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"يجوز الترحم على الكافر".. مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق في مكة يثير جدلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية السعودية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها حول "عدم وجود أدلة تمنع الترحم على الكافر".

تصريحات الغامدي ليست حديثة لكنها برزت مجددا بعد مقابلة على قناة العربية، الجمعة، وقال فيها: "أرى أنه يجوز الترحم على الكافر لأنه ليس استغفارا، وقد فرق الله سبحانه وتعالى، وإنما نهى على الاستغفار ’ ما كان للنبي والذين آمنو أن يستغفروا للمشركين‘ وهذا نهي عن الاستغفار فقط.."

وتابع الغامدي قائلا: "أما الرحمة فهي أوسع، رحمة الله وسعت كل شيء وليس مقتضى الرحمة أن يخرج الكافر من النار أو أنه يدخل الجنة وإنما تكون بالتخفيف من عذابه، كما سُئل النبي صل الله عليه وسلم عن عمه، قال قل نفعت عمك بشيء فقد كان يدافع عنك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل منها.."

وأضاف: "فالترحم غير الاستغفار والترحم جائز وليس فيه غضاضة بل هو فيه إظهار لعظمة رحمة الله وأنها وسعت كل شيء كما قال جل وعلا.."

وفيما يلي نستعرض لكم الجدال وردود الغامدي التي تداولها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر:

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