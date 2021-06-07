دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، موضوع "الحصار" في إشارة إلى "المقاطعة" التي أعلنت عنها سابقا كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد الدوحة، والتي انتهت رسميا بعد قمة "العلا" في المملكة العربية السعودية مطلع العام الجاري.

نريد ونتمنى أن يعاد بناء اللحمة الخليجية التي أرجو ألا نكون ضيعناها للأبد. نتمنى ونريد أن تُسَرِّحَ الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوباً وأوطاناً.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للشيخ حمد بن جاسم على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تعمدت ألا أكتب هذه السطور يوم الخامس من يونيو، وهو يوم الذكرى الحزينة الذي فرض فيه الحصار الجائر على بلدي بدون أي سبب أو مبرر، وآثرت الانتظار حتى اليوم التالي إذ انتهى الحصار حمداً لله ولم يدخل سنته الخامسة.. نعم، الحصار انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟"

وتابع قائلا: "نريد ونتمنى أن يعاد بناء اللحمة الخليجية التي أرجو ألا نكون ضيعناها للأبد. نتمنى ونريد أن تُسَرِّحَ الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوباً وأوطاناً".

وأضاف: "نريد ونأمل أن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضراً ومستقبلاً، وأن تستخلص من تجارب الماضي المريرة العبر، ليس في اجتماع مدته نصف ساعه ولكن في يوم أو يومين لعل القادة يخرجون بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها".