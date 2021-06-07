عدم وضوح آلية حج 2021 بسبب تحور كورونا المستمر.. السعودية توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى وزير الإعلام المكلف في السعودية، ماجد القصبي، الضوء على التحديات التي تقف أمام وضوح آلية مناسك الحج للعام 2021 بضوء التحور المستمرة لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد -19".

فيديو | #وزير_الإعلام المكلف: التحور المستمر لـ #كورونا سبب عدم وضوح آلية حج هذا العام #الإخبارية #نشرة_النهار https://t.co/sFc7Y6flCC

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه القصبي، الأحد، ونقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، حيث قال: "أمام التحور المستمر لفيروس كورونا وأمام عدم وضوح الضرر الناجم من انتشار هذا الفيروس وأمام شح اللقاحات لدى كثير من الدول كل هذه أخرت في إعلان كيف سيكون الحج، سيقوم معالي وزير الصحة ومعالي وزير الحج في الأيام القادمة بإيضاح كيف سيكون حج هذا العام في ظل هذه التحديات، نحن لا نريد أن يكون هذا الحج بؤرة لانتشار المرض، سواء لداخل المملكة أو لدول العالم الإسلامي.."

وأشار القصبي إلى أن "المملكة حققت اليوم المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وأيضاً المركز الأول في استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، مهنئاً الوطن بهذا الإنجاز ورواد ورائدات الأعمال السعوديين الذين نجحوا في تطوير أعمالهم لمواجهة الأزمات".

وأبان الوزير المكلف وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "المملكة حققت اليوم المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومراكز متقدمة عالمياً من بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة بالتزامن مع اليوم العالمي".