دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، الإثنين، مشيرا إلى أنه "يتلاعب بعواطف الشعوب" وأن الخوف على مجلس التعاون "يناسبه".

وكان قد نشر بن جاسم سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "إنني حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً".

إنني حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً.

وأضاف رئيس الوزراء القطري السابق قائلا: "نريد ونتمنى أن يعاد بناء اللحمة الخليجية التي أرجو ألا نكون ضيعناها للأبد. نتمنى ونريد أن تُسَرِّحَ الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني التي جَيَّشَتْها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوباً وأوطاناً".

وتابع في التغريدة الأخيرة قائلا: "نريد ونأمل أن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضراً ومستقبلاً، وأن تستخلص من تجارب الماضي المريرة العبر، ليس في اجتماع مدته نصف ساعه ولكن في يوم أو يومين لعل القادة يخرجون بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها"، حسب تعبيره.

نريد ونأمل أن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضراً ومستقبلاً، وأن تستخلص من تجارب الماضي المريرة العبر، ليس في اجتماع مدته نصف ساعه ولكن في يوم أو يومين لعل القادة يخرجون بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها.

ورد الأمير السعودي على تغريدة رئيس الوزراء القطري بالقول: "أخ حمد أنت الأن تقوم بالتلاعب بعواطف الشعوب لأن حديثك متناقض فمعدلات الكراهية والتأمر خرجت من خيمة القذافى على شكل تسجيلات تحمل أعلى معدل للكراهية"، على حد تعبيره.

وأضاف الأمير سطام بن خالد آل سعودي في التغريدة نفسها قائلا: "محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا وسيبقى خليجنا واحد بإذن الله ثم بحكمة حكام الدول الخليجية"، حسب قوله.