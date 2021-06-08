أول مسؤول سعودي يزور رواندا لتوطيد العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، صورة له من "أول زيارة" لمسؤول سعودي إلى رواندا، وذلك بهدف توطيد العلاقات.

وصلت الآن إلى #راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها وسوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس #راوندا ووزير خارجيته وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. https://t.co/bvalWYk3o7

جاء ذلك في صورة نشرها قطان على صفحته الرسمية بتويتر، مساء الاثنين، قائلا بتعليق: "وصلت الآن إلى راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها وسوف التقي غداً بإذن الله فخامة رئيس راوندا ووزير خارجيته وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أن قطان سيلتقي أيضا بعدد من كبار المسؤولين.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه "كان في استقبال معاليه والوفد المرافق له بمطار كيغالي الدولي، المدير العام لإدارة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الراوندية فيليب كارينزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا والغير مقيم لدى جمهورية روندا جمال مدني".