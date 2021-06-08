أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيو (CNN) – من المنتظر أن تُقام "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل في المدينة القديمة بالقدس الثلاثاء، 15 يونيو/حزيران، وفقا لبيان صادر عن لجنة أمن إسرائيل في الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له: "ستقام المسيرة الثلاثاء المقبل في ظل تنسيق بين الشرطة ومنظمي المسيرة"، وقد صادقت اللجنة على إقامتها بطلب من وزير الدفاع.

وجاء في البيان أيضا: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى أهمية التوصل لاتفاق حول مسيرة الأعلام وبناء على ذلك أخذ استراحة خلال اجتماع الحكومة وطلب من وزير الدفاع بيني غانتس التوصل لاتفاق".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين أن المسيرة التي كان من المقرر إقامتها الخميس ألغيت، وسيتم تحديد موعد جديد بالتنسيق في وقت لاحق، وقد أُلغيت قبل شهر بسبب مخاوف من أنها قد تُشعل الوضع المتوتر أصلا".

وقوبل قرار الإثنين بانتقاد من المنظمين والسياسيين وقال بعض اعضاء الكنيست مثل، بن غفير، إنه سيمشي الطريق كله في المسيرة بكل الأحوال.