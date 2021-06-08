دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعرب وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، عن رغبته بالتنافس على رئاسة حزب الليكود وذلك في محادثات مغلقة مع قياديين وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية في تقريرها أن ادلشتاين صرح بأنه "يجب استبدال نتنياهو"، لافتة إلى أنه "اجتمع خلال الأيام الأخيرة مع نشطاء بارزين في الليكود بهدف الحصول على دعمهم لخطوته هذه (الترشح)".

ويذكر أن يريف ليفين، رئيس الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" أعلن، الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة بقيادة نفتالي بينيت ستؤدي اليمين الدستورية، الأحد الموافق الـ13 من الشهر الجاري، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وبذلك سيكون الأحد موعدا على نهاية ولاية بنيامين نتنياهو التي استمرت على مدى 12 عاما في منصب رئيس الوزراء لإسرائيل.