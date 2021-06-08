بالصور.. قوات مصرية في السعودية ضمن تدريبات طويق 2

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الاثنين، صورا للقوة المصرية المشاركة في تمرين "طويق2" العسكري في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان: "انطلقت فعاليات التدريب المشترك ’طويق-2‘ والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب".

وأضاف: "يأتي التدريب ’طويق- 2‘ في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط".

#فيديو_الدفاع قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط : يهدف تمرين #طويق 2 إلى توحيد المفاهيم العملياتية لمواجهة التحديات المشتركة. https://t.co/g02kxt4ebh

ونشرت وزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو لقائد قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني ورؤساء الوفود المشاركة، حيث أوضح فيه أن "تمرين طويق 2 يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لمواجهة التحديات المشتركة".