السعودية: تداول فيديو لشاحنة مسرعة عكس الاتجاه.. والشرطة تكشف حالة السائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو لشاحنة تسير بسرعة كبيرة عكس الاتجاه على طريق سريع، فيما أعلنت الشرطة القبض على السائق.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان، إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد الشاحنة قواعد السلامة المرورية.

وقال الكريديس إن السائق كان يقود عكس اتجاه السير على طريق القصيم - الرياض السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف: "تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر".

وتابع بالقول إن "إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

دوريات أمن الطرق على طريق #الرياض #القصيم تطيح بسائق شاحنة نيبالي قام بعكس اتجاه السير وهو يقود شاحنة بسرعة جنونية وهو في حالة غير طبيعية وتوقفه بالقوة الجبرية. #الرياض_الان https://t.co/GNw8su3uel

إشارة إلى المقطع المتداول ، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق ( #القصيم - #الرياض ) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، فقد، تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية #النيبالية . https://t.co/jeNsFDQgiA

🚨 بفضل من الله .. تمكن رجال أمن الطرق من حماية سالكي الطريق من تهور سائق شاحنة قام بعكس الاتجاه على طريق القصيم الرياض السريع، وبسرعة عالية.. تم إيقافه والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية. 😠😠😠😠 👇👇👇👇 ▪️حقه قصاص https://t.co/xTxY0MYOul

###