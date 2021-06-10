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أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى التحالف في اليمن تنفيذه عمليات عسكرية ضد مدن يمنية خلال الفترة الماضية، في غضون انفجارات هزت مقر الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء، الخميس.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة ولم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية".

وأضاف التحالف، بقيادة السعودية، أن قراره "عدم القيام بأي عملية يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن".

كان دوي الانفجارات قد سُمع في مقر الفرقة الأولى مدرع في صنعاء، في وقت سابق الخميس. وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد سحب الدخان الكثيف من المقر.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 في اليمن، فيما تتمركز الحكومة اليمنية في عدن. وتعيش البلاد أسوأ أزمة إنسانية، حسب وصف الأمم المتحدة، جراء الحرب الدائرة منذ مارس/أذار 2015.