دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش العراقي، استهداف 3 طائرات مسيرة لمطار بغداد الدولي، بعد وقت قصير من تعرض قاعدة بلد الجوية (64 كيلومترًا شمال العاصمة العراقية)، مساء الأربعاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، إن مطار بغداد الدولي تم استهدافه "بثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط واحدة منها".

وأضافت الخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، الخميس، أنه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ3 طائرات مسيرة، تم إسقاط طائرة".

يأتي هذا في وقت ذكرت تقارير محلية إن الهجوم استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية الكائنة في نطاق مطار بغداد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط "ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية... دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وتضم قاعدتا بلد الجوية وفيكتوريا قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

ويعد استخدام طائرات مسيرة تطورًا جديدًا في استهداف القواعد العسكرية بالعراق.