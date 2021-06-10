دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، بعد تغريدة للأخير زعم فيها وجود سفارة إسرائيلية في العاصمة القطرية، الدوحة.

السفارة الإسرائيلية السرية في قطر تقع في كورنيش الدوحة قرب الشيراتون وبيت السفير في منطقة بوهامور قريبًا سوف تصبح علنية قطر حليفتنا الوثقى وتخدم كل مصالحنا في الخليج ومشاريعنا الصهيونية في كل المنطقة.

وقال كوهين في تغريدته التي نشرها، الثلاثاء: "السفارة الإسرائيلية السرية في قطر تقع في كورنيش الدوحة قرب الشيراتون وبيت السفير في منطقة بوهامور قريبًا سوف تصبح علنية قطر حليفتنا الوثقى وتخدم كل مصالحنا في الخليج ومشاريعنا الصهيونية في كل المنطقة".

جميل إنك تناقض وتفند نفسك بنفسك 😅👇🏻 @EdyCohen https://t.co/JW49KKw5WD

الشيخة مريم عقّبت على تغريدة كوهين ناشرة صورة لتغريدة أخرى للصحفي الإسرائيلي قال فيها: "قطر منذ سنة ١٩٩٥ وهي تدعم الإرهاب وتتآمر على الأنظمة العربية المعتدلة وتحالف الانظمة الإقليمية المتطرفة والمتشددة وتمول حماس الاٍرهابية وتدعم الاخوان يجب تجميد أموال قطر في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا".

وعقّبت الشيخة مريم على تغريدتي كوهين قائلة: "جميل إنك تناقض وتفند نفسك بنفسك".