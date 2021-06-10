دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي، وذلك نتيجة لـ"قصور في العمل".

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ذكر فيه أن "معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أصدر قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما نظراً للقصور في العمل".

وأضاف التقرير أن السديس كلف "وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها".

وأكد السديس وفقا لتقرير الوكالة السعودية أن "الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين".