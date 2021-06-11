الكويت تعدّل أوقات الدخول عبر الحدود البرية ابتداء من الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تعديل أوقات الدخول عبر حدودها البرية أمام المسافرين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 يونيو/ حزيران الجاري.

من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا الإعلام الأمني : تعديل مواعيد الدخول من الحدود البرية لدولة الكويت ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٣/ ٦ /٢٠٢١ https://t.co/iXvhF7d2ib

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر أن الأوقات هي من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وذكرت الداخلية الكويتية أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولا عند رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة".

وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين "ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع".