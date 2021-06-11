دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر المستشار بالديوان الملكي السعودي، ناصر الشثري، قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث غوغل في السعودية، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلام الديوان الملكي وفاته.

معالي الوالد #الشيخ_ناصر_الشثري قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه. اللهم يا كريم تقبله برحمتك.. واغفر له وأكرم نُزله واجمعه بالصالحين في جنات النعيم عزائي لأسرته وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/won8uHHIRb

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "معالي الوالد الشيخ ناصر الشثري.. قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه.. اللهم يا كريم تقبله برحمتك.. واغفر له وأكرم نُزله واجمعه بالصالحين في جنات النعيم عزائي لأسرته وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله الشيخ #ناصر_بن_عبدالعزيز_الشثري وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله .. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة https://t.co/cybGQrDfqW

من جهته علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على خبر وفاة الشثري بتغريدة قال فيها: "رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة".

رحم الله معالي المستشار #الشيخ_ناصر_الشثري وعظم الله أجرنا جميعاً في وفاة الشيخ الجليل الذي خدم دينه ووطنه وولاة أمره طوال حياته, الله يرحمه ويغفره له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون https://t.co/nQLRJFN2Ah

أما الأمير سطام بن خالد آل سعود فقال في تغريدة: " رحم الله معالي المستشار الشيخ ناصر الشثري وعظم الله أجرنا جميعاً في وفاة الشيخ الجليل الذي خدم دينه ووطنه وولاة أمره طوال حياته، الله يرحمه ويغفره له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات على وفاة الشثري:

#ناصر_الشثري_في_ذمه_الله رحمه الله وغفر له💔 اعتز جداً بأنني حضرت هذا المجلس الكريم والمبارك بدعوة من احد ابناء الشيخ ناصر❤️ مكانة الشيخ ناصر لا يستوعبها الا من يكون بحضرته، حيث يستشعر حب الناس له، ويكفي أن نقول، بأن بيته مفتوح لكل الناس، باختصار كل الناس يعتبرهم من (اهل بيته)❤️ https://t.co/if8Ivb4wvO

#ناصر_الشثري_في_ذمة_الله رحل جارنا الكريم مستشار الملوك صديق الفقراء صاحب الاخلاق الفاضلة والتواضع الجم والباب المفتوح لكل من يعرف ومن لايعرف معالي الشيخ ناصر الشثري رحمه الله رحمة الابرار والعزاء لاهله وذويه ولكل من عرفه https://t.co/sqjIOIoV0y

#الشيخ_ناصر_الشثري كان والداً ومشجعاً وحميماً . مازلت وسأظل نادماً أنه لم تتهيأ لي الفرصة ، فيما بعد ، أن أكون يوماًما ضيفاً على مائدته العامرة ، وهو لم يفتأ يدعوني إليها وإلى مجلسه كلما قابلته ، كرماً منه لي ولغيري . https://t.co/H79uoEI8Br