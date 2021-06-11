دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، وتبدأ من يناير/كانون الثاني 2022.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن "انتخاب دولة الإمارات... يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها"، حسب تغريدة له في موقع تويتر.

في حين اعتبر الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس مجلس الوزارء، أن فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن "يعكس دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز"، مُعربًا عن تطلعه "لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".

وإلى جانب الإمارات، اُنتخبت غانا والبرازيل وألبانيا والجابون كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

ويضم مجلس الأمن في عضويته 15 دولة، خمس منها ذات عضوية دائمة، هي: "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا"، مع 10 أخرى غير دائمة العضوية.