غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- قالت مجموعة الإنقاذ التطوعية السورية (الخوذ البيضاء)، إن 13 مدنيًا قتل وأصيب 20 آخرين في قصف مدفعي مزدوج على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين، السبت.

وأضافت "الخوذ البيضاء" أن "هذا الهجوم جاء من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والنظام".

وقال مسؤول في "الخوذ البيضاء" لشبكة CNN، إن "الإصابات كانت بسبب القصف المدفعي المباشر لقوات سوريا الديمقراطية على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين، بعد أن تجمع الناس في الضربة الأولى، أصابت ضربة أخرى المكان نفسه".

وأضافت "الخوذ البيضاء": "من بين الجرحى ثلاثة متطوعين من ذوي الخوذ البيضاء، وقد يرتفع عدد القتلى لأن العديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة".

وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي مظلة عسكرية في الحرب الأهلية السورية تتألف أساسًا من وحدات حماية الشعب الكردي.

وقسد هي أكبر حليف لأمريكا في سوريا في حربها ضد داعش.