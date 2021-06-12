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السيسي يغرد بصورة مع محمد بن سلمان في شرم الشيخ ويعلق

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء جمعهما في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السيسي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على الصورة: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.."

وتابع السيسي بتغريدته قائلا: "أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

من جهته نشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الصورة ذاتها على صفحته الرسمية بتويتر بتعليق قال فيه: "لقاء ودي في شرم الشيخ يجمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

 

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