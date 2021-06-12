البحرية الأمريكية تنشر فيديو من عملياتها في البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صورا من عملياتها في منطقة البحر الأحمر والتي تقع ضمن مناطق عمليات الأسطول الخامس.

جانب من عمليات "البحرية الأميركية" في #البحر_الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية "الأسطول الخامس"، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة @USNavy @US5thFleet https://t.co/XUHHy80v0P

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت بتعليق على الصور: "جانب من عمليات ’البحرية الأميركية‘ في البحر الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية ’الأسطول الخامس‘، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

وفغي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا من تدريبات مشتركة في الكويت، الشهر الماضي.

بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات "يورو-فايتر تايفون" ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في #الكويت @USAFCENT | @usarmycentral | @USMARCENT | @US5thFleet https://t.co/mrRFILXHod

وقالت القيادة المركزية في تعليق: "بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات ’يورو-فايتر تايفون‘ ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في الكويت".