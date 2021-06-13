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نشر الأحد ، 13 يونيو / حزيران 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكة العربية السعودية مقطعي فيديو لاعتداء جنسي على طفلين، أحدهما في سيارة والآخر في قطار، وسط موجة غضب ومطالبات بمحاسبة المعتدين.

وانتشر هاشتاغ "#انقدو_الطفل_المغتصب" على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية مع مقطع فيديو لاعتداء جنسي على طفل في سيارة، فيما علق مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه "جاري التنسيق مع الجهات المختصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

@moon__7070 @kamnapp @moon__7070 جاري التنسيق مع الجهات المختصه لإتخاذ الاجراءات اللازمه، كل الشكر لحرصك واهتمامك

وفي مصر، تم تداول مقطع فيديو لاعتداء جنسي على طفل في قطار القاهرة-أسوان، بحسب مواقع إخبارية مصرية. ونقل موقع مصراوي عن مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان قوله إن المجلس تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن الواقعة.

وأضاف عثمان أنه تم رصد الواقعة عبر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد أحد آليات العمل بخط نجدة الطفل، وتم إبلاغ النيابة العامة، وتابع بالقول إن نيابة استئناف أسيوط تباشر تحقيقاتها حاليا.