السعودية: سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأحد، سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير (جنوب غرب المملكة).

وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، إن "الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير".

وأضاف آل جلبان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بعد مباشرة التحقيقات تبين أن "طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات".

وأدانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الحادث، وأكدتا دعمهما السعودية "ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، حسب بيان منفصل لوزارتي خارجية البلدين. لا