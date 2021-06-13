دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، عن تدشين موقعًا إلكترونيًا لتسجيل الراغبين في أداء الحج، وذلك غداة الإعلان عن قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن الراغبين في أداء فريضة الحج يمكنهم استخدام هذا الموقع اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 10 أيام، فيما ستبدأ إجراءات الفرز بعد إغلاق باب التسجيل.

وحددت الوزارة اشتراطات التسجيل للراغبين في الحج بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأضافت الوزارة أن "التسجيل متاح للمقيمين والموطنين ممن لم يسبق له الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم مع عصبة من النساء".

وأوضحت الوزارة أن عمليات الفرز ستبدأ في 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو، وسيتم الفرز بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنبًا للإلغاء.