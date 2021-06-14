دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، بأن قدرات القوات المسلحة الإيرانية ليست ضد دول الجوار بل "سند لها"، وأن إيران تدافع عن سيادة واستقلال دول المنطقة، على حد تعبيره.

وقال روحاني، خلال مراسم تدشين مدمرة بحرية، إن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لم ولن تكون لها أي نية في العدوان على أي بلد، ونعلن لدول الجوار وبكل صراحة أن قدرات قواتنا المسلحة هي سند لها وليست ضدها".

وأضاف روحاني أن "القوات البحرية للجيش الإيراني لم ينحصر نشاطها اليوم في الخليج وبحر عمان وإنما يمتد إلى البحار والمحيطات في العالم في إطار المقررات والقوانين الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع روحاني بالقول إن "قدرات وإمكانات القوات المسلحة الإيرانية تستخدم فقط للردع والدفاع ولم تفكر بالعدوان على أي بلد"، معتبرا أن إيران "تمتلك قوة بحرية مقتدرة في الخليج وبحر عمان وبالتالي فإن هذه القوات تحمي المنطقة وتؤمن الممرات البحرية الأساسية في المحيط الهندي والبحر الأحمر ومناطق أخرى".

ورأى روحاني أن "إيران تحقق الأمن في المنطقة لها ولدول الجوار". وقال: "إيران تدافع عن استقلال وسيادة دول المنطقة"، وأضاف أن "العالم شهد ما فعلته القوات المسلحة الإيرانية في دحر الارهاب في العراق وسوريا واليمن بدعوة من حكومات هذه الدول".

وحول البرنامج النووي الإيراني، قال روحاني إن بلاده "تسعى لامتلاك القدرات النووية والصاروخية والفضائية في صناعاتها الداخلية، إلا أن قدراتها النووية ليست صناعة الأسلحة النووية، وهذا ما تدركه أمريكا وأوروبا جيدا"، مضيفا أن إيران "ليست بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن نفسها ولا تنوي امتلاك مثل هذا السلاح".