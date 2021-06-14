نتنياهو يهاجم حكومة بينيت: على رئيس وزراء إسرائيل قول لا لرئيس أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفتالي بينيت، الذي أدى لتوه اليمين الدستورية كرئيس لوزراء إسرائيل، إلى جانب شريكه في الائتلاف يائير لابيد، في أول بيان له حول الوضع السياسي في إسرائيل.

وقال بايدن، في بيان "أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء بينيت لتعزيز جميع جوانب العلاقة الوثيقة والدائمة بين بلدينا".

وأكد بايدن أن "إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة".

وفيما قال إن بلاده ستواصل دعمها لأمن إسرائيل، فإن "إدارتي ملتزمة تمامًا بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والشعوب في جميع أنحاء المنطقة الأوسع".

وفي قراءة لمكالمة دارت بين بايدن وبينيت، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك العلاقات الإيرانية والفلسطينية.

وأضاف البيت الأبيض: "اتفق القادة على أنهم وفرقهم سوف يتشاورون عن كثب بشأن جميع الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".

وأكد بايدن "أن إدارته تعتزم العمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي قراءة للمكالمة من مكتب بينيت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر بايدن "صديقًا عظيمًا لدولة إسرائيل".

وجاء في بيان المكتب: "أكد القادة في حديثهم على أهمية التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك التزامهم بتعزيز العلاقات بين البلدين، والحفاظ على أمن دولة إسرائيل".

وأثناء المكالمة أعرب بينيت أيضًا عن تقديره لـ"دعم بايدن لإسرائيل خلال العملية الأخيرة في غزة"، بحسب البيان.