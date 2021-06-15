بالصور.. تدريبات سعودية أمريكية على منظومة للمارينز ضد "الدرونز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكية، صورا من تدريبات عسكرية مع القوات السعودية على منظومة مضادة للطائرات بدون طيار الـ"الدرونز".

تم الاسبوع الماضي في المملكة العربية #السعودية تمرين على منظومة المارينز للدفاع الجوي المتكاملة(MADIS) من قبل (قوة المهام الجوية-الأرضية لقوات مشاة البحرية للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات–القيادة المركزية🇺🇸). ومن احدى وظائف هذه المنظومة مكافحة المسيرات الصغيرة الحجم @USMARCENT https://t.co/i706sydE8y

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تعليق على الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية بتويتر: "تم الاسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية تمرين على منظومة المارينز للدفاع الجوي المتكاملة(MADIS) من قبل قوة المهام الجوية-الأرضية لقوات مشاة البحرية للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات–القيادة المركزية🇺🇸.."

وبينت القيادة المركزية أن من "إحدى وظائف هذه المنظومة مكافحة المسيرات الصغيرة الحجم".

ويذكر أن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يعلن بصورة مستمرة عن اعتراض طائرات مسيرة تطلقها جماعة الحوثي على أهداف في المملكة كان من آخرها محاولة استهداف "جامعة جازان وجامعة نجران"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي.