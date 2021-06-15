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أول تغريدة ليائير لابيد بعد الاتصال بنظيره وزير خارجية الإمارات

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي بالحكومة الجديد، على الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكدا تطلعة للعمل للبناء على العلاقات الفريدة بين البلدين.

وقال لابيد في تغريدته: "كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المساء وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعوبنا والشرق الأوسط بأسره".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد وجهت، الاثنين، التهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الوزراء المناوب وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة.

ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوت، مساء الأحد، على منح الثقة لحكومة بينيت – لابيد بموافقة 60 عضوا مقابل رفض 59، أي بفارق صوت واحد فقط، واضعًا حدًا لـ12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو الذي قاد بلاده لتطبيع العلاقات مع الإمارات.

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