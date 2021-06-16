إسرائيل تشن غارات على أهداف لحماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عن شن مقاتلات إسرائيلية غارات استهدفت مواقع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فجر الأربعاء، حيث نشر مقطع فيديو من هذه العمليات.

#حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة وتداعيات أفعالها. جيش الدفاع مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من #غزة

وقال أدرعي في تغريداته: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس والتي استخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خانيونس ولواء غزة. لقد جرت نشاطات إرهابية داخل المجمعات. جاءت الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتابع المتحدث الإسرائيلي قائلا: "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة وتداعيات أفعالها. جيش الدفاع مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة".