دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حث المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، على ضرورة المشاركة والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة، الجمعة المقبلة، معتبرًا أن مشاركة الإيرانيين في الانتخابات "ستضمن كرامة البلاد".

ووصف خامنئي الانتخابات الرئاسية بأنها "حدث مصيري للبلاد"، وقال إن "وسائل الإعلام المناوئة للثورة الإسلامية، تسعى إلى تضليل المواطنين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات"، مضيفًا: "ليس هناك أي بلد تتعرض انتخاباته إلى هذا الكم من التخريب والعداء، كما يحدث مع الانتخابات الإيرانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإنباء الإيرانية الرسمية.

ورأى خامنئي أن "الأعداء يسعون إلى الوقيعة بين الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية"، وقال إن "إجراء الانتخابات في البلاد مؤشر على حضور الشعب في جميع الساحات، وإن النظام يتمتع بقاعدة شعبية رصينة".

وأضاف خامنئي أن "المشاركة بنسبة ضئيلة في الانتخابات سيتبعها مزيد من ضغوط الأعداء على إيران"، وتابع بالقول إن "اختيار رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة من التصويت ستمنحه القوة التي تمكنه من مواجهة التحديات".

واعتبر خامنئي أنه "لا توجد أداة قوة تعزز قدرات البلاد مثل حضور الناس". وقال: "نرى أن الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية معززة ومنتجة لقوة البلاد، لكن أيّاً منها لا يضاهي حضور الناس. إن حضور الناس يقوي نظام الجمهورية الإسلامية بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأضاف: "بعض الدول التي تُديرها حكومات قبليّة في منتصف القرن الـ21، لم ترَ شعوبها حتى الآن صندوق اقتراع، بل لا تُدرك الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة، وها هي تُطلق تلفزيوناتٍ لتقول إن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية"، وفقا لما جاء على موقعه الرسمي.