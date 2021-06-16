انسحاب مرشح رئاسي بإيران قبل 48 ساعة على بدء الاقتراع.. من تبقى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المرشح بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، محسن مهر علي زاده، انسحابه من السباق وذلك قبل 48 ساعة فقط على فتح صناديق الاقتراع، الجمعة.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي ذكرت أن "مهر علي زاده هو سياسي إصلاحي. امتدّت مناصبه السابقة إلى الفترات الرئاسية لكلّ من رفسنجاني وخاتمي وروحاني، وترشح في العام 2005 للرئاسة، لكنَّه حصل على أقل عدد من الأصوات".

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه وبانسحاب مهر علي زاده، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين وهم "رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا زاكاني، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي".

ونقلت الوكالة على لسان رئيس لجنة الانتخابات، جمال عرف، قوله: "بناء على الاستطلاعات في المواقع الالكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".