انتخابات إيران.. انسحاب مرشح رئاسي جديد والتنافس بين 4

"قلة من لهم ماض مظلم كماضيه".. عباس ميلاني يتحدث لـCNN عن إبراهيم رئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المرشح بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعد جليلي، مساء الأربعاء، انسحابه من السباق الرئاسي المزمع عقده الجمعة.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حيث ذكرت أن "انسحاب جليلي جاء لصالح المرشح ابراهيم رئيسي قبل يومين من انطلاق الانتخابات الرئاسية في إيران".

وانسحاب جليلي أتى بعد إعلان كل من المرشحين رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة انسحابهما في أوقات سابقة الأسبوع الجاري.

وبانسحاب جليلي وزاكاني ومهر علي زادة "يبقى 4 مرشحين يخوضون السباق الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الايرانية وهم: ابراهيم رئيسي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي وعبدالناصر همتي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.