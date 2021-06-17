دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار توثيق حساب حزب التجمع الوطني السعودي المعارض على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تفاعلا بين نشطاء.

وكان ستة معارضين سعوديين مقيمين في الخارج، قد أعلنوا في سبتمبر/ أيلول 2020 عن تأسيس حزب التجمع الوطني المعارض، قائلين في بيان تأسيسي حمل توقيع كل من مضاوي الرشيد وأحمد المشيخص وسعيد الغامدي ويحيى عسيري وعبدالله العودة بالإضافة إلى عمر الزهراني، وسط تساؤلات حول سبب توقيع هذه المجموعة فقط على البيان وغياب أسماء معارضة أخرى في الخارج.

ويذكر أنه وبعد 5 أيام من تأسيس الحزب أعلن عن انسحاب أحمد المشيخص، أحد الأعضاء المؤسسين، وفقا لبيان نشره الحزب حينها الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت CNN بالعربية حينها مع الحكومة السعودية بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان في المملكة للحصول على تعليق حول بعض ما ورد في البيان دون رد.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي نشرتها لينا، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول وآخرين تعقيبا على توثيق الحساب:

الف مبروك #توثيق_حساب_حزب_التجمع_الوطني 😍😍 @The_NAAS