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بالصور.. انتهاء تدريب "طويق2" بالسعودية

الشرق الأوسط
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من تدريبات طويق 2
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انهت قوات عربية مشتركة، الأربعاء، تدريبات "طويق-2" الجوية في قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية.

وشهد التمرين وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "مشاركة عدد من الدول العربية، واستمر لمدة أسبوعين، نفذ خلالها جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة، إلى جانب تبادل الخبرات بين القوات المشاركة".

ونقلت الوكالة على لسان قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية، اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، قوله إن "تمرين (طويق 2) شهد - بفضل من الله عز وجل - نجاحاً كبيراً، وتحققت جميع أهدافه الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية - بتوفيق من الله - ثم دعم وتوجيه سمو قائد القوات الجوية وجهود جميع المشاركين والمساندين لهذا التمرين".

وذكرت الوكالة أن تمرين (طويق 2) انطلق "الأحد 25 / 10 / 1442هـ، بعد اكتمال وصول جميع القوات المشاركة، إذ كان يهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والتنسيق وتحقيق التوافق العملياتي".

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