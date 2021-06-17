بالصور.. انتهاء تدريب "طويق2" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انهت قوات عربية مشتركة، الأربعاء، تدريبات "طويق-2" الجوية في قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية.

اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك و المختلط ( #طويق 2 ) بالقطاع الأوسط، بمشاركة العديد من الدول العربية؛ لرفع أعلى درجات الاستعداد والتنسيق، وتحقيق التوافق العملياتي. https://t.co/h38oFVIfI6 #واس_عام https://t.co/Fc3zqfIeTb

وشهد التمرين وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "مشاركة عدد من الدول العربية، واستمر لمدة أسبوعين، نفذ خلالها جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة، إلى جانب تبادل الخبرات بين القوات المشاركة".

#فيديو_الدفاع اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط #طويق 2 بالقطاع الأوسط. https://t.co/OBRhT3r8XM

ونقلت الوكالة على لسان قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية، اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، قوله إن "تمرين (طويق 2) شهد - بفضل من الله عز وجل - نجاحاً كبيراً، وتحققت جميع أهدافه الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية - بتوفيق من الله - ثم دعم وتوجيه سمو قائد القوات الجوية وجهود جميع المشاركين والمساندين لهذا التمرين".

وذكرت الوكالة أن تمرين (طويق 2) انطلق "الأحد 25 / 10 / 1442هـ، بعد اكتمال وصول جميع القوات المشاركة، إذ كان يهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والتنسيق وتحقيق التوافق العملياتي".