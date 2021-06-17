دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إرشادات جديدة تتضمن إعفاءات واستثناءات وتراخيص لتغطية المعاملات والأنشطة المتعلقة بفيروس كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية، كما سوريا وإيران وفنزويلا.

وتشمل هذه المعاملات والأنشطة تسليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات الأكسجين واللقاحات وإنتاج اللقاحات واختبارات كوفيد-19 وأنظمة تنقية الهواء والمستشفيات الميدانية المرتبطة بالوباء، من بين أمور أخرى.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الإرشادات الصادرة اليوم تعد جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية، بموجب مذكرة الأمن القومي، من أجل المراجعة الفورية للعقوبات المالية والاقتصادية الحالية للولايات المتحدة والمتعددة الأطراف لتقييم ما إذا كانت تعرقل بشكل غير ملائم للاستجابة لجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة يشجع المهتمين بتقديم الإغاثة المتعلقة بكوفيد-19 لإيران وسوريا وفنزويلا للاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص المتاحة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.

وتشمل الإرشادات الجديدة دولا أخرى، منها كوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا وروسيا.