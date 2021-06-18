افتاء مصر تنشر فيديو للشعراوي "سيغير تفكيرك" بذكرى وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، مقطع فيديو لمحمد متولي الشعراوي الذي وصفته بـ" إمام الدعاة"، وذلك في ذكرى وفاته في الـ17 من يونيو/ حزيران 1998.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بتعليق قالت فيه: "في ذكرى وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.. من أروع ما قال.. مقطع رائع سيغير تفكيرك".

ويبرز اسم الشعراوي من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي كان منها تصريحات الإعلامية المصرية، اسما شريف منير التي أثارت ردود أفعال واسعة بعد وصفها للشعراوي بـ"المتطرف" وقبل أن تعود وتقول في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب العام 2019: "من ساعة ما قلت الجملة دي، قسما بالله أنا بقولها بمنتهى العفوية مش قصدي أي حاجة مستحيل كنت أتخيل أن دي تبقى ردود الأفعال ابدا.."

وبرز اسم الشعراوي مجددا نهاية العام 2020 بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن امتلاك الشعراوي لمزرعة مساحتها 300 فدان بها 13 فيلا وحمامات سباحة من الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، قبل أن يرد أحمد نجل الشعراوي بمداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، قائلا: "الافتراء على الشيخ ليس وليد اللحظة.. الشيخ الشعراوي عمره ما كان عنده مزرعة 300 فدان، كل الموضوع أنه أيام حسني مبارك إحنا كأولاد الشيخ اشترينا 100 فدان من الأرض الصحراوية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي واستصلحناها.."